Réouverture en deux temps et clarification pour les brocantes

Les brocanteurs, les autorités communales et même les services du gouverneur se posent la question : mais quand les brocantes vont-elles exactement pouvoir reprendre ? Une annonce avait été faite lors du Codeco du 14 avril : une réouverture le 8 mai. Depuis, la décision a été nuancée entre brocantes professionnelles et non professionnelles. Encore faut-il savoir ce qui se cache derrière ces termes.

C’est toute la difficulté puisque même les brocanteurs habituels hésitent sur le sens à donner au terme de brocante professionnelle. C’est donc le ministre des Classes moyennes, PME et Indépendants David Clarinval qui le détaille : " Le 8 mai, les professionnels ouvrent marchés aux puces et brocantes, pour autant qu’il s’agisse de vendeurs professionnels. Ce sont des événements qui sont organisés de manière régulière, tous les jours ou tous les week-ends, et qui sont tenus par des commerçants professionnels. On ne parle donc pas des citoyens qui vident leur grenier une fois par an lors d’activités de brocante de village ", précise-t-il.

Pour les brocantes réunissant les non professionnels, ce sera donc plutôt en juin, à une date encore à définir. Elle devrait être connue vers le 12 mai. Et cette date, les autorités communales l’attendent avec impatience pour autoriser le retour des brocantes comme celle de Saint-Pholien, à Liège, ou de Battice.

Celle de Spa, qui se tient tous les dimanches, entre donc elle aussi dans la définition qui renvoie son ouverture à juin prochain, ce que ne comprend pas son organisateur Didier Espreux : " Ma brocante, elle se fait à l’extérieur et en plus au même endroit que le marché, sur la Place Royale et le Parc, avec les mêmes mesures sanitaires que pour le marché (qui lui a déjà repris ses activités), donc je ne comprends pas bien pourquoi ces décisions ", regrette-t-il.

L’homme voulait aussi lancer une nouvelle brocante à Stavelot, brocante à ne pas confondre avec la grande brocante annuelle de cette localité, et pour ce nouvel événement, ce sera même en juillet : " On voulait absolument que l’Horeca puisse être rouvert à 100 pc, et par ailleurs on voulait être sûr que la brocante puisse en faire partie car ce sera en partie marché, en partie brocante. On veut vraiment réussir cette ouverture-là ", confirme-t-il.

Quoi qu’il arrive, ce ne sera pas une réouverture en mode normal. Des conditions seront imposées.