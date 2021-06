Réouverture des Thermes de Spa après 7 mois de fermeture : 40.000€ de frais !

On frotte, on nettoie, on lave, on répare… Ce mercredi 9 juin, c’est le jour J pour la réouverture des centres thermaux notamment parmi d’autres secteurs ; après 7 mois de fermeture… jacuzzi, bassins et saunas pourront à nouveau accueillir les clients ; ainsi aux Thermes de Spa, l’établissement est en pleine… ébullition depuis plus de 15 jours. Le grand nettoyage surtout pour la poussière

Toute la machinerie a fait l'objet d'une révision complète - © RTBF - Philippe Collette Dans la cafétéria comme dans toutes les zones de l’établissement, le personnel s’active pour être fin prêt dans le respect du protocole sanitaire lié à la réouverture : " Nous sommes en train de refaire le plan de tables, explique cette employée, en veillant aux mesures sanitaires de distanciation. " Autre tâche de grande ampleur, le nettoyage de toutes les zones : depuis 15 jours, une dizaine de personnes s’activent dans tous les départements des Thermes avec grande minutie : " Il ne fait pas spécialement sale, explique Rosa, l’une des dames d’entretien, car les Thermes sont entretenus très régulièrement, mais avec la fermeture de 7 mois, on trouve quand même beaucoup de poussière." Une révision technique de toutes les installations des Thermes

Parmi les contrôles, l'analyse de l'eau des bassins était primordiale en vue de la réouverture - © RTBF - Philippe Collette Bien entendu, comme c’est le cas toute l’année, on ne badine pas avec la qualité de l’eau et de l’air ambiant ; six employés travaillent au finish aux installations techniques. " Notre principale tâche était de contrôler que toutes nos installations fonctionnaient correctement, explique Séverine Philippin, directrice des Thermes de Spa ; pour cela, on n’avait pas trop de crainte car nos bains ont continué à fonctionner que ce soit au niveau des pompes, des systèmes de filtration, pour éviter toute détérioration ; on a dû contrôler le fonctionnement de la chaufferie, des ascenseurs, le système de sécurité, l’analyse des eaux." 200 personnes maximum, interdit aux moins de 15 ans

Les piscines extérieures sont fin prêtes aux Thermes de Spa en vue de l'été - © Thermes de Spa Lors de la révision, un peu de casse au fond d’un des bassins extérieurs a nécessité une réparation urgente ; avec celle-ci ajoutée aux frais d’entretien, la remise en route des Thermes aura coûté 40.000 euros. On imagine donc l’impatience de la direction d’enfin accueillir les premiers clients même si la capacité sera limitée : "habituellement, on peut accueillir 400 personnes en même temps, mais nous devons nous limiter à 200 à la réouverture, poursuit Séverine Philippin ; nous avons aussi pris une autre mesure : l’âge minimal pour accéder aux Thermes sera de 15 ans pour cadrer dans les règles de limitation de public ; il nous était en effet apparu que c’était la tranche moins de 15 ans qui était la plus difficile à gérer pour nous." L’obligation de réserver son entrée est générale pour tous les Thermes ; à Spa, depuis la mi-mai, c’est semble-t-il bien parti car le téléphone sonne sans arrêt et les mails affluent.