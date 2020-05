Réouverture des magasins: longue file devant le Décathlon d'Alleur

Ce 11 mai, c'est la reprise chez Décathlon à Alleur. A 8h30, heure de réouverture du magasin, une soixantaine de clients faisaient déjà la file devant l'entrée. La plupart d'entre eux portaient un masque.

Une reprise en toute sécurité

Pour accueillir les clients en toute sécurité, des mesures ont été prises par le magasin d'articles de sport. Au niveau du parking d'abord: une série d'entrées et de sorties ont été bouchées pour réguler le trafic et pour éviter qu'il y ait trop de voitures et de gens qui se croisent.

A l'entrée du magasin, on trouve un distributeur de gel hydroalcoolique et puis, à l'intérieur du magasin, il y a un certain nombre de stickers au sol pour marquer la distanciation sociale. Des séparations plexiglas ont également été placées à l'accueil et aux caisses. Et tous les employés portent un masque.