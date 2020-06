Réouverture des cafés à Liège: les clients habituels ont répondu présent

Ce matin, c'est une patronne soulagée que nous avons rencontrée. Soulagée, et fatiguée aussi. Hier soir, elle a travaillé tard pour que tout soit prêt afin d'accueillir les clients dans un endroit agréable: "C'est un milieu convivial, où les gens se sentent à l'aise. On voulait vraiment que ce ne soit pas enfermé. On a donc placé des parois en plexi entre les tables avec des petits mots agréables inscrits dessus. C'est un peu une deuxième ouverture pour moi".

Des parois en plexi avec des petits mots inscrits dessus ont été placés entre les tables. - © RTBF

A l'intérieur, le nombre de tables est resté le même -une dizaine- grâce justement à ces parois. Par contre, sur la terrasse, le nombre de tables a été augmenté, et est passé à 15: "A l'extérieur, on a eu l'autorisation d'ajouter des tables, et ça, c'est très important. Maintenant, on est tributaire du temps" confie Nadine.

Un investissement de 1500 euros

Mais ces aménagements ont un coût. Pour Nadine, cela représente un investissement de pas moins de 1500 euros: "On a dû placer des robinets automatiques, des désinfectants à l'entrée, à la sortie... On a vraiment essayé de faire comme le gouvernement nous a demandé, de façon à pouvoir continuer notre métier".

Et les clients sont au rendez-vous

Ce matin, à 7 heures précises, les premiers clients étaient au rendez-vous. Parmi eux, Jean-Louis, un habitué du Cappuccino. Sa tasse de café du matin, ça lui manquait: "Ça me manquait parce que nous venons tous les jours, mais depuis quelque temps, il y avait le système intermédiaire de prendre le café à emporter. Donc on le prenait le matin et on le buvait debout dehors. Et aujourd'hui matin, je continue de le prendre à emporter. Je le fais à 50% pour le plaisir, et 50% par soutien, ça c'est sûr! C'est vraiment un départ important la première demi-heure avant d'aller au bureau".

En terrasse, malgré la fraîcheur, cet ancien de l'Horeca a même fait 50 kilomètres pour être présent. Une question de solidarité: "J'ai mis un point d'honneur à venir de la Reid ici pour l'ouverture. C'est un quartier où je viens me ressourcer. Ce sont souvent les mêmes personnes que l'on croise, des employés qui viennent parfois se retrouver à midi autour d'un sandwich. C'est l'âme d'un quartier".

Certains établissements ont dû rester fermés

On le voit ici, le dispositif sanitaire à mettre en place est contraignant dans les cafés et restaurants. Si bien que plusieurs établissements ont préféré rester portes closes. Cela leur coûterait plus cher de rouvrir. Un établissement sur cinq serait concerné, d'après une étude du syndicat neutre pour indépendants.