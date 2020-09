Réouverture de la piscine de Verviers : maximum 22 baigneurs en même temps !

Après presque six mois de fermeture, la piscine communale de Verviers a rouvert ses portes ce mardi 1er septembre, un peu plus tard que les autres piscines en raison de quelques problèmes techniques ; pour cette réouverture, les mesures sanitaires sont particulièrement draconiennes mais aussi restrictives quant à son utilisation, à commencer par l’élaboration de cinq tranches horaires par jour avec un public limité dans le bassin ; cinq tranches, du moins dans un premier temps car dès le lundi 7 septembre, les écoles occuperont deux de ces tranches, ne laissant donc au grand public que trois possibilités horaires quotidiennes, du lundi au vendredi. Guillaume Lejeune, nouveau directeur de la Régie Communale Autonome Synergis s’en explique : " on est forcé de travailler par tranches horaires afin d’effectuer une désinfection entre chaque plage horaire afin de respecter les protocoles sanitaires ; en ce qui concerne les vestiaires, on a décidé d’attribuer à chaque nageur un vestiaire et un casier qu’il utilisera à la fois pour enfiler son maillot puis pour se rhabiller après le bain afin d'éviter que des personnes différentes utilisent le même vestiaire." Voilà qui, forcément, va limiter le nombre de baigneurs présents en même temps dans la piscine : " nous sommes limités par le nombre de cabines dont nous disposons soit 22 et donc il ne pourra y avoir que 22 baigneurs en même temps dans l’eau." Cette limitation ne fera évidemment pas l’affaire des finances de la Régie Communale : en 2019, la piscine a accueilli quelque 140.000 baigneurs. Avec la crise du Covid et la fermeture prolongée de l’outil, conjuguée à la limitation décrétée pour sa réouverture, les chiffres de 2020 vont inévitablement… plonger." C’est vrai qu’en temps normal, les piscines ne sont jamais très rentables mais nous devions rouvrir, poursuit Guillaume Lejeune, car nous sommes un service public."

Obligation de réserver son bain