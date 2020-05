Réouverture de la galerie Médiacité: quelques files, mais une situation assez calme

Ce lundi 11 mai, nous entrons dans une nouvelle phase du déconfinement, avec la réouverture de la plupart des magasins. Un moment très attendu pour les commerçants, pour les clients aussi. Toutefois, ne rêvons pas à un shopping plaisir car il y a des conditions très strictes. Mais pas toujours respectées. Nous avons pu le constater dans un centre commercial liégeois.

La file devant certaines enseignes

Il n'est pas encore l'heure, mais devant cette galerie commerçante, une dizaine de clients font déjà la file. Certains attendaient ce moment depuis longtemps et ont bataillé pour être dans les premiers: "On a dû faire le tour pour passer, c'était ennuyant, tout le monde dépassait. On vient d'arriver devant le magasin Primark. Tout le monde essayait de courir à gauche et à droite, il y avait une file pas possible".

Hormis cette grande enseigne, la plupart des commerces de prêt-à-porter n'attirent pas encore grand monde. Mais à l'étage, devant ce magasin hard discount et aussi juste en face, les clients sont particulièrement nombreux. Alors que viennent-ils-chercher? "Je viens m'acheter un PC parce que le mien est en panne" explique ce monsieur. "Je suis là pour venir acheter des coffrets et pour faire des cadeaux car je suis en retard à cause du confinement et on aimerait bien faire un peu plaisir à la famille" poursuit cet autre client.