Renvoyé en assises pour des menaces sur Facebook, une première en Belgique

Un délit de presse jugé en Cour d'Assises, c’est extrêmement rare, mais c’est bien ce que prévoit la Constitution et c’est ce qui va arriver à Liège. Le prévenu est un flémallois de trente ans, en détention préventive depuis cinq mois. Il avait tenu sur Facebook des propos haineux et menaçants envers les femmes. Juridiquement, il s’agit d’un délit de presse. La Chambre des mises en accusation de Liège l’a décidé hier : c’est bien une Cour d'Assises qui va le juger. A ce stade, La qualification des faits, suite aux propos qui ont été tenus et diffusés, consiste en des menaces, incitation à la haine et délit de presse, explique Alexandre Wilmotte, l’avocat du prévenu. C’est précisément cette dernière qualification qui entraîne le renvoi devant la cour d'assises, les autres inculpations, elles, étaient passibles d’un tribunal correctionnel. Et donc, c’est le fait que la constitution prévoit expressément que le délit de presse ne peut être poursuivi que devant une cour d'assises, qui fait que l’on se retrouvera effectivement avec un procès d’assises.

Une situation exceptionnelle

La situation à laquelle nous sommes confrontés est en effet exceptionnelle, commente Maître Wilmotte, puisque, à ma connaissance, il y a eu très peu de procès pour délits de presse dans notre pays. Et en tout cas, et toujours à ma connaissance, il n’y en a jamais eu pour des propos tenus sur des réseaux sociaux.

Sur les réseaux sociaux, le prévenu avait critiqué la tenue vestimentaire d’une personne victime de viol. Comme le raconte L’Avenir, l’individu avait aussi écrit "qu’il agresserait bien une série de femmes dans la rue". L’agressivité des propos tenus avait mené à l’interpellation de l’intéressé qui est aujourd’hui sous bracelet électronique. Sur le plan pénal, il y a matière à discussion, poursuit l’avocat : il y a de plus en plus de propos haineux sur les réseaux, c’est un défouloir, c’est quelque chose d’inquiétant et cela peut avoir des conséquences pour les personnes qui en sont les victimes. Maintenant, jusqu’où faut-il aller, par rapport à la notion de liberté d’expression, ça, c’est un peu l’enjeu du débat : quelles sont les limites en matière pénale, jusqu’ou peut-on aller, quelles sont les responsabilités des réseaux sociaux eux-mêmes, face à cette prolifération, doit-on supprimer des comptes etc.… Tout cela est un réal débat de société.

A Mons, la critique d'une moussaka fait l'objet d'un débat semblable

La semaine dernière, c'est un autre type de commentaire qui avait été abordé à Mons. Un client mécontent d'un restaurant s'était fendu d’un avis très critique sur TripAdvisor, une plateforme internet. Le restaurateur avait porté plainte pour diffamation. Le lundi 22 mars, le tribunal correctionnel de Tournai s'est estimé incompétent pour traiter ce dossier, car il relève du délit de presse, une infraction passible de la cour d’assises. "En théorie, tout du moins. Car dans les faits, ça n’arrive presque jamais", explique Maître Massimiliano Parisi, qui défend le restaurant tournaisien concerné.

En théorie ... cela pourrait donc bien changer, avec la décision prise ce jeudi par la chambre des mises en accusation de Liège