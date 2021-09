Rentrée réussie pour l’école libre de Fraipont, dévastée durant les inondations

Dans leur mallette, on retrouve le barda habituel : plumier, crayons de couleur et cahiers. Et parfois, des objets un peu plus surprenants, comme une paire de pantoufles pour l’intérieur et des bottes pour l’extérieur. Certains parents se sont montrés prévoyants en équipant comme il faut leur enfant. Ce matin, ils ont rapidement été rassurés : "Je suis sereine, l’équipe éducative a été au top pendant vacances. On est venu plusieurs fois les dernières semaines donner des coups de main et apporter des dons. Il y a eu un super élan de générosité. Donc j’ai confiance dans l’équipe", confie une maman.