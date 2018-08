Rentrée des classes: les cartables en cuir ont-ils toujours la cote?

À la veille de la rentrée des classes, c'est parti pour la course aux fournitures scolaires. Un des achats les plus importants est le sac, le trolley ou encore la mallette que les enfants vont utiliser toute l'année.

À lire aussi: Quel cartable choisir pour la rentrée scolaire ?

Si beaucoup de parents suivent la mode et se tournent vers les articles derniers cris, d'autres peuvent être séduits par le traditionnel cartable en cuir.

Dans le cœur historique de Liège, il existe une maroquinerie spécialisée dans ce type d'article. Des dizaines de modèles de cartables en cuir, de fabrication belge, trônent pimpants dans la vitrine. Mais il est vrai que cet article subit fortement la concurrence des grandes marques. Comme l'explique Marie, patronne de la boutique. "Si les enfants ont entendu parler du cartable en cuir qu'utilisait leur papa ou leur maman, il y a des chances pour qu'ils demandent le même. C'est vraiment une question de vécu familial. Autrement, il faut bien reconnaitre que les enfants sont conditionnés par les marques".

Le prix de la longévité

Un beau cartable en cuir peut être utilisé durant de nombreuses années mais son prix atteint, en moyenne, 350 euros. Des parents sont prêts à payer ce prix pour des raisons multiples.

Une cliente de la maroquinerie, maman de 4 enfants :"Un cartable en cuir tient très longtemps et à long terme cela ne revient pas cher. On investit au départ, ensuite on garde la mallette les 6 années d'années primaires. En plus, cela me rappelle mon enfance. C'est vrai que les enfants sont influencés par la mode et ce que je fais c'est que je m'oriente alors vers des petits sacs à dos de marque pour la piscine, par exemple".