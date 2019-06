Rentrée de la Chambre: Marc Goblet, l'ancien président de la FGTB, a prêté serment

C'était un peu comme la rentrée des classes ce jeudi au parlement fédéral. Les députés issus des élections du 26 mai ont prêté serment.

Beaucoup sont nouveaux et très jeunes. D'autres s'installent pour la première fois sur les bancs de la chambre mais ont déjà un passé politique ou social. C'est le cas du Liégeois Marc Goblet, l'ancien président retraité de la FGTB. Nous lui avons demandé pourquoi il s'était lancé dans cette nouvelle carrière: "L'engagement que j'ai pris, c'était dans la continuité de mon combat au niveau syndical, et le fait de pouvoir porter les revendications des travailleurs au niveau du parlement fédéral" explique-t-il. "C'était donc une manière d'être encore au service des travailleurs. Mon souhait, c'est d'être au niveau de la commission des affaires sociales, et effectivement de porter à cet endroit-là la continuité des revendications du monde du travail".