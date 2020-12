Rénovation du Grand-Théâtre de Verviers : le certificat de patrimoine est arrivé

Un pas important vient d’être franchi dans le dossier de la rénovation complète du Grand Théâtre de Verviers. La Ville a en effet reçu mercredi soir le certificat de patrimoine relatif à ce vaste projet. C’est l’aboutissement d’un travail de deux ans de travail qui rend désormais possible le dépôt de la demande de permis à la Région wallonne.

" C’est l’acte administratif préalable à une demande de permis pour un bien classé. C’est un peu l’autorisation de poursuivre les démarches, qui suppose que les autorités compétentes en matière de patrimoine ont donné leur accord sur toutes les options prévues d’intervention dans le bâtiment ", explique Jean-François Chefneux, l’échevin verviétois de la Culture.

" Nous allons remettre le Grand-Théâtre dans un état le plus proche possible de l’origine en 1892 et pour ce certificat de patrimoine, il a fallu aller très loin dans les détails. Par exemple, nous allons installer de nouveaux fauteuils puisque les actuels n’étaient plus ceux d’origine, et il a fallu avoir un accord sur toutes les composantes de ces sièges. De même par exemple sur la manière dont on va peindre les plinthes ou la technique utilisée pour la rénovation de la façade ", ajoute-t-il.

Pour obtenir ce document, un cahier des charges de 700 pages a dû être réalisé et une quantité équivalente à 1 m³ de documents a dû être rassemblée.

La Ville va maintenant déposer dans les 30 jours la demande de permis auprès de la Région wallonne. Celle-ci devrait le délivrer (ou non) dans les 130 jours. Dans le même temps, un autre gros chantier va débuter : " Il s’agit d’établir le projet définitif d’exploitation du Grand-Théâtre. Il y a déjà un avant-projet qui a été fait et il faut maintenant convaincre la Fédération Wallonie-Bruxelles de notre capacité à gérer correctement l’outil. L’ensemble permettra de confirmer les promesses de subside de 13 millions d’euros de la Région wallonne et de 10 millions d’euros de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur un budget total de 31 millions d’euros ", précise encore Jean-François Chefneux.