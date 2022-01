Rénovation achevée de la place classée Saint-Georges de Limbourg Haut: quelle solution pour le stationnement?

Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover la place Saint-Georges à l'identique. Il en aura coûté 1.400.000 euros, majoritairement financés par la Wallonie et l'Europe.

Les riverains ont besoin d'avoir accès à la place

La nouvelle esthétique du site, renforcée par le label "Limbourg, l'un des plus beaux villages de Wallonie", amène plus de visiteurs et donc plus de voitures sur le sablon, qui s'ajoutent à celles des riverains. Or, l'Agence Wallonne du Patrimoine est favorable à la limitation du parking pour préserver la pureté du site. Mais les riverains sont clairs: ils veulent toujours se garer sur la place. "Moi, je voudrais quand même, parce que je suis vieillissante, que mes enfants puissent avoir accès pour venir me chercher" témoigne cette habitante. "On vit ici, on n'en peut rien si Limbourg a pris cet essor touristique. Il y a des personnes qui n'ont pas facile avec leurs courses, etc. Donc les riverains ont besoin d'avoir accès à la place."

Des bornes rétractables pour autoriser, ou non, l'accès aux véhicules