"Rendez-nous nos acteurs et nos actrices": des comédiens liégeois relayent le soutien du grand public à la Culture et aux Arts vivants

"On veut le retour de l'affiche, du guichet fermé, de la scène, des moments avec des micros, des lumières tamisées et des poursuites".

Il n'y a pas que les acteurs culturels qui réclament la réouverture des salles de théâtre, de concerts et autres lieux de spectacles. Des citoyens.es ont ainsi exprimé leur soutien à la Culture et aux Arts vivants via un message vocal, une petite vidéo ou une lettre, répondant à l'appel aux témoignages lancé sur Facebook il y a une semaine à l'initiative notamment de Sébastien Foucault, comédien et metteur en scène liégeois. "Les mots de nos spectateurs et spectatrices nous touchent beaucoup. Ils nous redonnent de l'énergie. Ils nous rappellent pourquoi on a choisi de faire ce métier et à quel point il crée du lien!"

Une centaine de témoignages ont été envoyés à ce jour. Des témoignages à la fois teintés d'humour et de colère. "Sous cloche la culture? Moins essentielle qu'un rayon de lune au supermarché? Moins essentielle que la promenade de Médor flashant sur Mirza, que la communication si enjouée du ministre de service au JT? "

"Depuis toujours c'est pour moi essentiel, nécessaire au sens strict du terme. Chaque jour, je me dis que ça ne peut plus durer, qu'on doit nous rendre de quoi nous réenchanter. Sinon, nous irons le prendre."

Ces témoignages, enregistrés par des comédiens.nes, seront diffusés ce samedi 20 février à Liège dans le cadre de l'action nationale de soutien à la Culture organisée par Still Standing for Culture, mouvement né pendant la crise sanitaire.