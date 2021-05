Rencontre avec le nouveau chef de corps de la zone de police Hesbaye Ouest

La zone de police Hesbaye Ouest, qui couvre les communes de Braives, Burdinne, Hannut, Héron, Lincent et Wasseiges, a un nouveau chef de corps depuis le 1er avril.

Il s’appelle Thierry Legat. Il vient de Blegny. Il dirigeait depuis 2009 le secteur sud de la police de la navigation.

Thierry Legat est entré à l’école royale de gendarmerie fin 1985. Sa carrière a, en particulier, été marquée par plusieurs postes de formateur et par ses 18 années passées à la police de la navigation qu’il a rejointe en 2003 au moment de sa création.

Que lui a apporté son expérience passée ? "C’est l’expérience d’un travail de proximité, malgré tout.", répond le commissaire divisionnaire Thierry Legat, "Il y a une gestion, gestion de certains groupes de populations, la coordination de nos actions mais il y a également toute cette expérience en matière de gestions des collaborateurs, quelque chose de fondamental pour exercer une fonction comme celle-ci."

Il aspirait à exercer ce type de fonction depuis le début de sa carrière. "C’était un objectif que je m’étais fixé initialement. Après 35 ans, c’est une forme d’aboutissement dans ma carrière."

Le nouveau chef de corps de la zone de police Hesbaye Ouest explique aussi : "On travaille ici avec, à terme 90 collaborateurs, on est 82 pour l’instant, donc ça me permet de travailler dans un contexte que je pourrais qualifier de familial. Ce caractère un peu mixte de la zone de police, entre ruralité et agglomération, ça fait entièrement partie également de mes motivations. Je considère que la police locale a vraiment une fonction importante à jouer, fonction qui permet à nos concitoyens de mieux vivre. Pour moi, c’est vraiment fondamental d’axer nos actions sur les attentes des citoyens.".