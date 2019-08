Rencontre avec Evelyne Fonsny, couturière à Theux, quelques heures avant la Foire de Franchimont

Ces 17 et 18 août, le château de Franchimont, situé à Theux, accueillera des ménestrels et des troubadours. Un retour dans les années 1514-1520 avec la traditionnelle Foire Médiévale qui se déroule tous les deux ans. Pour une reconstruction fidèle, 2000 bénévoles en tenue d’époque animent le lieu ! Certains visiteurs arrivent aussi costumés ! Et parmi tous ces costumes, beaucoup sont confectionnés par Evelyne Fonsny, chez Rouge Couture.

À l’approche du jour J, Evelyne court partout ! "Je n’arrête pas. Heureusement qu’il y a la nuit pour travailler" dit-elle en rigolant ! Evelyne va et vient entre son atelier et son magasin. Sa boutique ne désemplit pas et Evelyne a encore du travail de confection pour ce week-end. "Je dois encore coudre des pantalons médiévaux pour des reconstituteurs mais aussi pour des bénévoles qui veulent avoir des tenues plus historiques, un corset plus fantastique. Il me reste encore une robe de Cour à terminer. Et puis deux, trois petites choses : raccourcir des manches, terminer des jupes, des choses comme ça."

Cela fait trois mois qu’Evelyne prépare des costumes pour la Foire de Franchimont. Combien de costumes ? Elle ne les compte plus. "Tout ce que je peux vous dire, c’est que je commence tôt, parfois 7h le matin, et j’ai déjà terminé à 23h" raconte-t-elle en souriant.

Des heures de couture pour les reconstituteurs ou les gens de la région adeptes de cette festivité theutoise. "Toutes les personnes qui veulent un costume peuvent s’adresser à moi. Elles auront un costume en fonction de leurs besoins à eux. Je ne vais pas proposer une robe de Cour à une dame qui va travailler dans un bar, ça ne tient pas la route" dit-elle en servant une cliente.

Le succès de la jupe de Franchimontoise

Le costume le plus demandé cette année pour cette foire médiévale, c’est la jupe de Franchimontoise. Cette jupe est uniquement confectionnée avec du lin. Un bord de couleur dans le bas est l’une des autres caractéristiques de cette pièce. "Les miennes font 3 mètres d’envergure, elles sont particulièrement jolies" dit fièrement Evelyne.