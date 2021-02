Remouchamps : deuxième dose du vaccin Covid pour tous les résidents du Jardin des Chantoirs

Dans les maisons de repos, la deuxième phase de la vaccination Covid est en cours. Elle ouvre l’espoir d’un retour à une vie presque normale dans ces établissements.

Au Jardin des Chantoirs, par exemple, une maison de repos de Remouchamps qui accueille une petite centaine de résidents. Ils avaient reçu une première injection il y a trois semaines. Ce jeudi matin, ils ont reçu la deuxième dose du vaccin.

Revivre presque comme avant, mais rester prudents

Gaëtan Depierreux, le directeur de la maison de repos, ne cachait pas son soulagement : "La totalité des résidents a reçu maintenant sa deuxième dose. Les deux tiers du personnel ont reçu la deuxième dose. Le tiers du personnel qui n’avait pas reçu la première dose il y a trois semaines vient de recevoir la première dose et recevra la deuxième dose dans trois semaines, donc on peut dire que, là, on respire maintenant au Jardin des Chantoirs. Le stress va faire place à beaucoup plus de bonheur. On va revivre presque comme avant. On va continuer à être prudent. Les gestes barrières, on les maintiendra. Le personnel gardera le masque. On va tout faire pour continuer à éviter la propagation de l’épidémie. Mais au niveau des résidents, ça va être une tout autre vie. On va récupérer la joie de vivre d’il y a un an maintenant. On va un petit peu voir les informations qui vont venir de la Région wallonne. On se pliera aux décisions du gouvernement, mais je pense qu’il va y avoir évidemment un relâchement des normes et les familles – toujours avec les gestes barrières – vont pouvoir revenir à plus que deux personnes. Donc ça va être beaucoup, beaucoup plus humain pour tout le monde.".

Georges Goguin est un des résidents du Jardin des Chantoirs. Comme les autres, il a donc reçu la deuxième dose du vaccin Covid ce jeudi. Il commente : "Cette dose, je l’ai très bien acceptée. Je ne ressens rien. Je suis très bien, ça va. Je suis très heureux. Tout le monde est content. Surtout, ce qu’on voudrait, c’est pouvoir sortir. On nous a dit que, après la deuxième vaccination, nous pourrions peut-être sortir et aller voir la famille. Mais pas avant trois semaines ou un mois après le dernier vaccin. Le 1er avril, je vais fêter mes 102 ans ! Je vous assure, les 102 ans, ce sera au champagne, hein !".