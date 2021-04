Remicourt, Waremme : le Doyenné de Hesbaye met en vente plusieurs de ses biens

Salle de sports, salle de fête, local scout à vendre.

Le doyenné de Hesbaye se sépare de biens qui n’ont plus l’utilité pastorale d’antan.

L’objectif est de valoriser ces biens pour construire un autre projet. En attendant, certaines associations risquent de se retrouver à la rue

Des scouts à la rue en mai

C’est le cas des scouts de Remicourt, leur local sera mis en vente comme la salle de basket voisine, déjà fermée et où s’entraînait le club de Fexhe-le-Haut-Clocher ou encore la salle de fête fermée elle aussi : "les pompiers nous ont signalé qu’il y avait une instabilité du bâtiment, donc ces salles de fête et de basket sont déjà fermées. Le local scout nécessite aussi des travaux et là, si rien n’est fait, ce sera aussi la fermeture en mai", explique Ghislaine Heymans, assistante au Doyenné et chargée des négociations de valorisation de ces biens.

Le doyenné n’a pas les moyens de réaliser ces travaux d’autant plus que ces activités ne sont pas des missions pastorales mais il se défend de vouloir faire de la spéculation financière " ce que nous voulons c’est que toutes les activités qui se déroulent sur ces sites se poursuivent mais sous une autre coupole", explique le doyen Bruno Villers qui se défend de vouloir faire de la spéculation financière, "mais par respect pour ceux qui ont construit ces salles, qui s’y sont investis, on ne va pas laisser partir cela pour rien non plus".

Sursis jusqu’à juin pour la plateforme d’aide aux migrants à Waremme

A Remicourt, le Doyenné a pris contact il y a 15 jours avec la commune pour proposer l’ensemble du site à la vente. La commune doit examiner la faisabilité. Il faut aussi évaluer de chaque côté, par des notaires indépendants, la valeur du site. "Mais si la commune n’est pas intéressée, on peut imaginer effectivement vendre l’ensemble à un privé", ajoute Ghislaine Heymans. Au risque de voir l’ensemble rasé pour construire autre chose.



A Waremme, la salle paroissiale nécessite aussi d’importants travaux. Le Doyenné l’avait d’ailleurs fermée puis mise à disposition de la ville pour accueillir la plateforme d’aide aux migrants mais en juin, tout cela sera à reconsidérer. La ville a aussi été sollicitée : "on n’est pas fermé à la discussion", explique le bourgmestre Jacques Chabot, "mais la clinique voisine qui dépend du CHC a un droit de préemption. Si ça ne l’intéresse pas, il faut voir avec les associations, les possibilités financières et de subsides mais cela pourrait faire une salle polyvalente pour l’accueil des migrants, des femmes battues et autres".

Quant au produit de la valorisation de ces biens, il ne sera pas thésaurisé : " l’argent pourrait servir un nouveau projet immobilier pour des activités pastorales", explique le Doyen.