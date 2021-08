Remicourt : une pétition s’opposant à l’installation d’une unité de bio méthanisation a recueilli 622 signatures

A Remicourt, les opposants à l’installation d’une unité de bio méthanisation ne désarment pas.

Leur pétition a recueilli 622 signatures. Le projet prévoit l’implantation d’une unité de cogénération biogaz sur des terres agricoles entre les villages de Pousset et de Hodeige. Plusieurs types d’énergies y seraient produits à partir de paille de maïs. En avril, la commune avait émis un avis défavorable au projet. Le mois dernier, la Région wallonne a pourtant accordé le permis unique.

Après l’octroi du permis, le collège communal de Remicourt avait annoncé qu’il n’introduirait pas de recours. Les pétitionnaires veulent l‘y pousser. Or, ce n’est plus possible, comme l’explique le bourgmestre Thierry Missaire :"Nous sommes hors délai pour introduire un recours. C’est un choix du collège de ne pas en introduire, puisque, préalablement à cela, nous pouvions donner un avis. Nous avions donné un avis négatif notamment par rapport à la mobilité. Nous tenions à ce que les riverains ne soient pas dérangés par cette unité de cogénération, qui, je le rappelle, n’est pas une usine.".

Au niveau de la mobilité, des mesures sont prévues. "Elles font partie intégrante du plan de mobilité.", explique Thierry Missaire, "Une déviation est prévue dans la demande de permis. Aucun tracteur qui alimente le site de cogénération ne pourra traverser le village de Hodeige ou le village de Pousset. Si ce plan de mobilité n’était pas respecté, nous prendrions alors des mesures drastiques afin que ça ne se produise plus. Nous pourrions même interdire certaines rues aux véhicules de plus de 7 tonnes et demi."

La commune a rendu tous les documents relatifs à la demande de permis disponibles en ligne. Mais, en plus de la pétition lancée par des opposants, un toutes-boîtes circule. Pour le collège communal, il constitue une source de désinformation. "Il n’y a même pas d’éditeur responsable.", relève le bourgmestre, "Et les chiffres qui sont avancés ne sont pas du tout en lien avec ce qui est annoncé sur la demande de permis, tant en nombre de passages de véhicules que par rapport aux produits entrants sur ce site. Ce site de cogénération ne fonctionne qu’avec un seul intrant, c’est-à-dire de la paille de maïs. Le permis qui a été délivré par la Région wallonne ne porte que sur de la paille de maïs et non pas sur des boues d’épuration, des déchets carnés, du lisier, voire du fumier."