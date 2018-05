Remicourt: 151 chiens saisis par l'unité du bien-être animal

Saisie de 151 chiens à Remicourt. Une saisie opérée par l'Unité du bien-être animal de la Région wallonne. Agents et vétérinaires se sont rendus chez un éleveur-commerçant hesbignon. L'éleveur avait perdu son agrément depuis 2017. En cause: des faits de maltraitance et de non-conformité en matière de bien-être animal. Plusieurs de ses clients s'étaient plaints d'animaux malades ou décédés prématurément. Le marchand vendait aussi des chiens sur la Batte. Lors de la saisie de jeudi au chenil, les animaux étaient à première vue bien traités. Ils ont tous été recasés dans des refuges de la région. L'éleveur n'en est pas à sa première saisie. En 2008 déjà, la police avait procédé à la saisie à Remicourt de 170 chiens dans le même commerce: les locaux n'étaient pas adaptés à l'élevage des chiens.