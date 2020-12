ReLOAD Belgium accompagne gratuitement les entrepreneurs en situation de faillite

En 2019, la Wallonie totalisait près de 3.000 faillites. La crise sanitaire, qui frappe durement les entrepreneurs, devrait encore augmenter le nombre de celles-ci.

A Liège, ReLOAD Belgium vient de voir le jour. Tout comme l'association française "60.000 rebonds" dont elle s'inspire, cette asbl a pour objectif d'accompagner gratuitement les entrepreneurs en situation de faillite, en leur apportant un soutien humain. Ce projet inédit en Wallonie était en gestation depuis plusieurs années déjà. La crise sanitaire a accéléré sa concrétisation. Fred Colantonio en est l'initiateur. " En Belgique, énormément d'outils sont mis en place pour permettre le démarrage d'une activité entrepreneuriale mais quand on est en difficulté, quand on doit faire face à une faillite, le dispositif existant est d'abord de nature juridique et financier mais il fait peu de cas de l'humain. Psychologiquement c'est très dur".

"Rebondir pour mieux repartir" c'est le crédo de ReLOAD Belgium qui propose un accompagnement en trois étapes: coaching individuel, groupes d'échanges et de codéveloppement pour initier de nouveaux projets et formations personnalisées. "L'élan qui existe en Belgique pour dynamiser et booster la création d'entreprise ne palie pas toujours certains manquements qui concernent les compétences essentielles que sont la gestion, la vente, la communication...et la crise sanitaire a forcément été un facteur aggravant " souligne Fred Colantonio.

ReLOAD Belgium bénéficie actuellement du soutien de donateurs privés et fonctionne grâce à un réseau de bénévoles. "Parmi ces bénévoles, il y a notamment des gens qui ont connu l'expérience douloureuse de la faillite. Ils peuvent expliquer comment ils ont su rebondir. Leur témoignage est précieux" souligne encore Fred Colantonio.

Les premières séances d'accompagnement gratuit débuteront concrètement dès le mois de janvier. Si l'activité démarre à Liège, l'asbl a déjà été contactée par des personnes souhaitant ouvrir une antenne à Gembloux et à Tournai. L'objectif est d'aider tout qui en manifeste le besoin. Plus d'informations: ReLOAD Belgium