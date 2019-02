Réhabilitation en 50 ans pour la carrière de Bilstain avec nuisances réduites pour le charroi

La fin de ceux-ci est en effet prévue pour...2067. En fait la carrière est toujours en activité. On continuera d'y extraire la dolomie et le calcaire jusqu'en 2053. Mais le site comprend plusieurs zones, qui seront exploitées de manière successive. Et donc quand une zone arrivera au terme de son exploitation, elle sera réhabilitée afin de devenir un vaste espace vert, en terrasses, doté d'une faune et d'une flore spécifique à ce milieu.

La nouvelle voirie traversera les prés, à proximité du "château de Bilstain". Une haie la cachera aux yeux des riverains - © RTBF - Olivier Thunus

Pour réhabiliter le site, il va falloir amener beaucoup de terres sur place. On parle ici de plusieurs millions de mètres cube. Elles proviendront d'un rayon de 25 km à la ronde. Il y aura donc une forte augmentation du nombre de camions rejoignant et partant de la carrière. Mais une solution a été trouvée pour impacter le moins d'habitations possible, notamment par la création d'une nouvelle voirie à travers champs et l’amélioration de voiries existantes : " On a un tracé de deux kilomètres qui permet de reprendre des voiries, pour elles-mêmes rejoindre le zoning des Plénesses et donc des grandes voies. Il y aura donc beaucoup moins de passages de camions qu’à l’heure actuelle puisque tous les camions passaient jusqu’à présent par le centre urbain de Dolhain, et donc un habitat relativement dense. Ici, on parle de 17 habitations sur le nouveau tracé ", détaille Alexandre Marche, gestionnaire environnement chez Eloy, la société en charge des travaux.

A l'heure actuelle, il y a 32 passages de camions par jour vers ou de la carrière, via le centre de Dolhain. Avec le nouveau tracé, et malgré l'augmentation du trafic, il n'y en aura plus que 6. Les 58 autres passeront par les nouvelles voiries.