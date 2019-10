Règlements taxes à Liège: le ramassage des poubelles bientôt plus cher

La ville de Liège vient de décider d'une refonte complète de ses règlements taxes. Alors, l'arrivée des libéraux, traditionnellement partisans d'une politique antifiscale, se traduit-elle par des diminutions des impôts locaux? Et bien ça dépend. Il y a quelques diminutions, et même quelques suppressions. Coup d’œil sur les changements en vue.

Finie la taxe sur les pylônes. Finie la taxe sur les remboursements d'égouts et de trottoirs. Et, du côté des allègements, les places de stationnement desservies par des bornes électriques de rechargement sont exonérées. Mais c'est à peu près tout.

Ce qui augmente, c'est approximativement tout le reste: la taxe sur les friches industrielles, la taxe sur les terrains non bâtis, la taxe sur les immeubles délabrés depuis plus d'un an, la taxe sur les grandes enseignes des magasins, et puis, le plus douloureux, peut-être: la taxe sur les poubelles est en hausse.

Plus 18%, en moyenne

Une hausse, il faut le préciser, qui ne résulte pas spécialement d'une volonté de la ville, mais qui est plutôt la conséquence de décisions du gouvernement wallon. C'est la désormais célèbre théorie du "coût-vérité": il faut répercuter le prix du service sur les municipalités et sur les citoyens.

L’intercommunale Intradel a majoré la facture du traitement des déchets. Les usagers vont payer plus. En moyenne, plus 18%, à moduler, ménages, isolés, ou taux réduit: ça, c'est pour la partie forfaitaire. Mais si vous achetez vos sacs poubelles à l'unité, c'est 50% en plus! Une manière de mettre à contribution essentiellement les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire communal, comme les étudiants koteurs. C'est du moins l'avis de la majorité parti socialiste et mouvement réformateur, qui annonce que les recettes nouvelles vont permettre d'améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.