Région verviétoise : fanfare, food trucks et DJ pour animer 3 centres de vaccination ouverts en soirée

Dans la région de Verviers, plusieurs centres de vaccination proposaient jeudi, des animations combinées à une ouverture en nocturne. A Malmedy, il était possible de se faire vacciner en fanfare. A Herve et Pepinster, c’était en présence d’un DJ.

Les centres de vaccination étaient ouverts sans rendez-vous jusqu'à 23 heures, en ciblant plus particulièrement les jeunes et ceux qui travaillent. Une manière aussi de dédramatiser ce choix de se faire vacciner.

Jean-Claude est DJ depuis trente ans. Il n’aurait jamais imaginé animer une telle soirée… "On m’aurait à l’époque dit que j’allais un jour, mettre de la musique pour faire patienter des gens qui allaient se faire vacciner, j’aurais dit : non, ça, c’est pas possible !" Dans le centre, les jeunes qui attendent 15 minutes après leur première dose, patientent en musique: "c’est cool, il y a de l’ambiance. Ça rajoute un peu de peps, c’est bien, comme ça, on est moins stressé avec la musique."

A l’origine du projet, le docteur Eric Dessart, coordinateur des centres de vaccination de Verviers : "En nocturne, l’intérêt c’est d’attirer les gens qui travaillent et aussi les étudiants qui ont fini les examens, c’est donner un petit peu de fun, un changement. Le but, ce n’est pas de venir faire la fête ici mais c’est de se retrouver entre copains tout en respectant les mesures de distanciation qui sont toujours nécessaires. "A la sortie, plusieurs food trucks proposent à manger mais aussi à boire. L’organisateur parle d’un beau succès avec 300 personnes accueillies à Pepinster sans rendez-vous en nocturne. Par contre à Malmedy, à peine une soixantaine de personnes s’étaient déplacées en soirée.