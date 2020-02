Régime horaire à la zone Hemeco : les pompiers iront sensibiliser les responsables communaux

Les sapeurs-pompiers de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz ont tenu une assemblée générale en front commun CSC-SLFP-CGSP ce mercredi après-midi.

Les pompiers sont déterminés à défendre le régime de travail qu’ils testent depuis trois ans, soit 24 heures de prestation suivies par 72 heures de récupération, au lieu des pauses de 12 heures suivies par des repos de 24 heures que prévoit actuellement leur règlement de travail. Les négociations pour sa mise à jour coincent. Les pompiers jugent que les responsables de la zone Hemeco veulent imposer les pauses de 12 heures contre leur avis.

L’assemblée générale a pris deux décisions à l’unanimité. Thierry Gilson, secrétaire permanent CSC Services Publics : "La première, c’est de donner mandat aux représentants syndicaux pour aller à la table de conciliation initiée par l’employeur. Je crois que plus vite nous réglerons les problèmes, mieux ce sera. La deuxième, c’est de mener des actions pour sensibiliser les quinze communes membres de la zone. Nous irons dans chaque commune à des moments opportuns pour sensibiliser les responsables communaux." Les pompiers expliqueront donc à ces derniers pourquoi ils tiennent à garder le système actuel. "La pause en 24 heures permet 72 heures de repos après une prestation, temps nécessaire pour que les agents puissent se ressourcer, vidanger cette charge émotionnelle et psychologique qu’ils ont endurée à travers leur prestation. Toutes les grandes zones de l’arrondissement et de la Wallonie sont en pause de 24 heures. Donc c’est vraiment un mauvais signal qu’on enverrait vers ces zones en retournant à des prestations de 12 heures."