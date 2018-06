Regarder les matches de la coupe du monde au travail : tout n'est pas permis

La coupe du monde de football débute ce jeudi en fin d'après-midi et dans les entreprises, certains seront au travail à l'heure des matches. Ils aimeraient probablement voir l'une ou l'autre rencontre. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi.

SD Worx est une société spécialisée dans le conseil aux entreprises, notamment en matière de ressources humaines. Jean-Luc Vannieuwenhuise y est manager. Il donne quelques conseils aux entreprises et aux travailleurs : " Le conseil qu’on donne généralement aux employeurs, c’est d’édicter des règles très claires, donc d’informer son personnel sur les possibilités qui existent pour les travailleurs qui veulent suivre les matches. C’est éventuellement de prendre une journée de congé pour y assister, voire de décaler ses heures quand c’est possible, en arrivant un peu plus tôt le matin et en partant un peu plus tôt le soir par exemple. Autre possibilité, c’est le télétravail : le travailleur peut éventuellement demander à son employeur de rester ce jour-là à la maison pour travailler, si bien sûr sa fonction le permet ".

Regarder un match au travail, sur ordinateur ?

" Si l’employeur ne l’autorise pas, le travailleur ne peut pas utiliser les instruments de travail dont il dispose, notamment un ordinateur, pour regarder les matches de football ".

Organiser une fête où le personnel regarde les matches ensemble ?

" Le personnel ne doit pas être obligé d’y assister, et il est préférable de l’organiser en dehors des heures de travail parce que si cela se fait pendant ces heures, l’employeur pourra être considéré comme responsable en cas d’accident sur le chemin du retour à domicile ".

En profiter pour consommer de l’alcool au travail ?

" Il y a beaucoup d’entreprises qui instaurent une tolérance zéro pour la consommation d’alcool au travail et cette politique pourrait parfaitement être appliquée également pour la coupe du monde ".

Aller travailler vêtu de la panoplie du supporter ?

" Si vous avez une fonction qui vous amène à avoir des contacts avec la clientèle, je présume que l’employeur va vous l’interdire. Si vous avez une fonction plus interne, il pourrait éventuellement l’autoriser. Il pourrait aussi l’interdire pour des raisons de sécurité ou d’hygiène ".