Référés Liège: la SNCB veut poursuivre le ferraillage des wagons anciens du CF3F

Le tribunal de première instance de Liège siégeant en référé a examiné mardi le dossier qui oppose l'ASBL Chemin de Fer des 3 Frontières (CF3F) de Hombourg à la SNCB. Cette association, qui défend le patrimoine ferroviaire, se dit propriétaire de plusieurs wagons dont la SNCB a entamé le ferraillage. L'entreprise ferroviaire affirme au contraire sa propriété sur ce matériel qui se trouve sur un terrain où doit être construit un chemin du réseau RAVeL.

L'ASBL CF3F, qui œuvre à la revalorisation du matériel ferroviaire et dont le but est de créer un chemin de fer touristique, s'estime propriétaire de plus de 50 wagons, voitures et locomotives anciens entreposés sur une ancienne ligne de chemin de fer située à Hombourg.

Ce matériel avait été acheté par un particulier qui l'avait ensuite cédé à l'association. Mais sur base d'un arrêt de la cour d'appel rendu en 2011, la SNCB juge qu'elle est redevenue propriétaire des voies et du matériel roulant.

Ces wagons font obstacle à la construction d'un chemin du réseau RAVeL qui doit voit le jour en septembre 2018. Le CF3F souhaitait la coexistence de son projet de musée à ciel ouvert avec le RAVeL mais la SNCB a fermé la porte à cette opportunité, a précisé son avocat mardi au cours des débats. La SNCB a donc entrepris le ferraillage des wagons, également pour des raisons de sécurité.

Devant le tribunal, les avocats du CF3F, Me Drion et Me Bonaventure, ont sollicité le maintien d'une ordonnance qui interdit à la SNCB de poursuivre le ferraillage du matériel. L'avocat de l'entreprise ferroviaire, Me Meylemans, a contesté le critère d'urgence de l'action du CF3F et a soutenu que sa procédure était abusive. Il a soutenu que l'association n'était pas la propriétaire du matériel dont la SNCB a entamé la destruction.L'affaire est en délibéré.