Recyparcs en région liégeoise: certains déchets restent interdits

Les parcs à conteneurs déconfinent. A partir de mardi prochain, les recyparcs de la zone Intradel vont à nouveau accepter la plupart des déchets comme les huiles, les papiers/cartons, la frigolite ou les textiles. En revanche, les pneus, les verres blancs et colorés, et le ciment sont toujours temporairement interdits.

Il faut pouvoir évacuer ce que les citoyens amènent

Les mesures de protection sanitaires restent évidemment d'application. Alors, pourquoi ce quasi retour à la normale? Jean-Jacques de Paoli, porte-parole d'Intradel: "Ça ne servait à rien en gros d'ouvrir les recyparcs pour que, deux jours après, on doive les refermer parce que les filières d'évacuation et de recyclage avec lesquelles nous travaillons ne puissent pas accepter les déchets collectés. Il fallait que l'on puisse évacuer ce que les citoyens nous amenaient. C'est une des raisons du phasage. En termes d'accueil, niveau personnel cette fois, on n'a jamais eu de problème particulier. Je rappelle, quand même, c'est très important, que toutes les règles liées au déconfinement, c'est-à-dire le port du masque, deux personnes maximum par voiture, une voiture maximum devant chaque conteneur, restent d'application. C'est très très important".

Retour à la normale des horaires

Les heures d'ouverture reviennent également à la normale. Les parcs à conteneurs sont accessibles jusqu'à 17H00 et fermés sur le temps de midi.