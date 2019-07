Recycler l'eau pour irriguer les champs

Economiser l'eau est un enjeu fondamental de notre société. Certains n'ont absolument pas le choix, ils doivent utiliser en abondance ce qu'on appelle "l'or bleu". C'est le cas des agriculteurs. Ce n'est pas toujours facile pour eux d'irriguer leurs champs lorsque cela s'avère nécessaire. Ils ont donc de plus en plus recours à de l'eau recyclée.

Au milieu de son champs de pommes de terre, Roger Bataille attend désespérément la pluie. Ici en Hesbaye, la sécheresse se fait sentir. L'inquiétude aussi. "Toute la terre est vraiment toute sèche. La pomme de terre a un système racinaire très peu développé. Nous avons des pommes de terre qui ont un calibre de grenaille pour l'instant, donc qui doivent encore se développer. Nous sommes sur du rendement de plus ou moins 20 tonnes par hectare alors qu'on en attend 60. Ici, si on n'a pas de pluie dans les quinze prochains jours, ce sera une mauvaise récolte pour cette année , comme l'année dernière" explique-t-il.

Quelques kilomètres plus loin, Jacques De Wulf, agriculteur, est moins inquiet. Depuis 30 ans, pour contrer la météo, il a recours à l'irrigation. Pour ses fèves des marais, chaque semaine, il utilise actuellement 20 à 25 litres d'eau par mètre carré. Il explique: "C'est indispensable. Si ces fèves n'avaient pas eu d'eau, d'abord les fleurs, on ne les verrait plus, elles seraient peut-être à récolter pour avoir un rendement qui ne mériterait peut-être même pas d'être récolté. Quand je regarde quand on a commencé, deux années sur trois, des légumes sensibles avaient besoin d'irrigation. Maintenant, je crois qu'on ne peut plus imaginer faire des légumes sans irrigation parce que c'est nécessaire, les années sont de plus en plus dures pour les cultures".

Un partenariat avec Hesbaye Frost

Pour irriguer, cela peut s'avérer très coûteux. Mais Jacques est un privilégié. Pour certains de ses champs, l'eau qu'il utilise est gratuite. Elle vient de chez Hesbaye Frost, une entreprise spécialisée dans la surgélation de légumes et à qui l'agriculteur vend ses récoltes. Arnaud Crevits, responsable environnement chez Hesbaye Frost, explique: "On va plus ou moins consommer six litres par kilo de légumes, que ce soit pour le lavage, le blanchiment ou le transport pour les fèves des marais. Ça représente plus ou moins 3000 mètres cube par jour. Plutôt que de faire un traitement final pour rejeter à la rivière, on a fait ce partenariat, ces 1000 hectares autour de l'usine. Et donc avec les fermiers partenaires, on va donner cette eau pour l'irrigation".

En attendant d'être utilisée, l'eau de l'usine est stockée dans des bassins. Leur niveau descend chaque jour un peu plus. Sans de bonnes pluies d'ici les vingt prochains jours, les agriculteurs qui en profitent pourraient devoir se rationner.