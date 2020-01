Record de fréquentation pour l'Aquarium muséum de Liège : 100.000 visiteurs en 2019

La saison touristique a été globalement bonne en Province de Liège.

Les opérateurs touristiques peaufinent encore leurs chiffres mais on a déjà quelques tendances.

Pour les attractions extérieures, l’été a été chaud et agréable pour les points d’eau mais il faut relativiser.

Ainsi le domaine provincial de Wégimont et sa piscine ont enregistré 75.000 entrées en 4 mois. C’est excellent mais l’année de tous les records, c’était en 2018, il a fait plus chaud, avec le cap des 100.000 entrées dépassé.

Des poissons de plus en plus admirés

Côté attractions et sites qui ont fait leur meilleure année, on pointera l’aquarium muséum de Liège. POur la première fois depuis sa création en 1962, l’aquarium liégeois a aussi franchi les 100.000 entrées. Un record historique par rapport à une moyenne de 93.000. En 2018, la canicule avait découragé certains et le nombre était même descendu à 85.000 "cette année on a communiqué pour dire que chez nous c’était climatisé", explique avec le sourire Sonia Wanson, la directrice adjointe.

Un label de qualité pour l’abbaye de Stavelot

Le site de l’abbaye de Stavelot, ses 3 musées et ses différents festivals ont aussi attiré beaucoup de monde tout au long de l’année avec là aussi le cap de 100.000 visiteurs dépassé pour l’ensemble du site. "C’est sans doute aussi dû à la très belle exposition consacrée à Didier Comès, le dessinateur de Silence mais aussi aux Ginette de Noel et ses 50 artisanes, à la reconstitution de la bataille des Ardennes, au concert hommage à Pierre Rapsat,", détaille Virgile Gauthier, le directeur de l’abbaye.

L’abbaye a aussi été récompensée par le label "destination qualité niveau 2" pour sa gestion et son management, le seul donné pour l’instant pour une attraction en Wallonie. Le site commencera bien l’année 2020, fin du mois, avec l’exposition consacrée à la légende du National Geographic.

De belles et grandes expositions

Preuve que les musées attirent du monde quand on propose des événements de qualité. La Boverie à Liège avec son exposition consacrée aux chefs-d’œuvre et celle qui vient de commencer sur l’hyperréalisme produisent aussi un excellent bulletin au-delà des 100.000 visiteurs en 2019.

Côté privé, on épinglera le beau score de 150.000 entrées pour l’expo Génération 80 aux Guillemins. Le site devrait pulvériser ce record avec l’actuelle exposition consacrée à Toutankhamon

Enfin, les amateurs de sensations fortes toute l’année sont aussi nombreux : 400 en moyenne par semaine au Fly in, le simulateur de chute libre près de Liège Airport