Record: 1200 Longs Nez au 562ème Cwarmê de Malmedy

Les chiffres s’affolent depuis plusieurs années au Cwarmê de Malmedy. Les Longs Nez, l’un des quinze masques traditionnels, sont de plus en plus nombreux le dimanche dans les rues de la localité. Les chiffres ont même explosé : "En 1986 quand j’ai commencé à jouer le rôle de Long Nez, nous étions 6 ou 7 groupes, explique Pascal Lejeune, carnavaliste malmédien pur jus et véritable fidèle à ce masque traditionnel. Aujourd’hui, on annonce 164 groupes ce qui fera environ 1.200 Longs Nez. Ce sera une belle photo lors de leur rassemblement, mais j’estime que c’est trop. Il faudrait limiter le nombre mais ça, c’est une polémique à Malmedy que devra trancher un jour le syndicat d’initiative".

Comment expliquer le succès de ce masque traditionnel?

Sans doute avant tout, son côté espiègle. Répartis en groupes de 6 ou 8 carnavalistes, les groupes choisissent parmi la foule une "victime" qui obligera les Longs Nez à faire comme elle pendant de longues minutes : "On mime tout ce que la victime fait, poursuit Pascal Lejeune, jusqu’à ce qu’elle décide de nous offrir un verre, et on ne la lâche pas tant qu’elle ne met pas son verre".