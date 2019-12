Reconstitution historique de la bataille des Ardennes (1944) à l'abbaye de Stavelot

Il y a 75 ans, en décembre 1944, c’était la bataille des Ardennes. Elle a ensanglanté de nombreuses communes chez nous comme Savelot. Dès le 18 décembre, elle subissait l’attaque de la division SS du lieutenant-colonel Peiper, 200 personnes y ont perdu la vie.

Pour commémorer cet épisode sanglant de la seconde guerre mondiale, le public peut participer à une grande reconstitution. "Nous devrions être entre 30 et 40 personnes à reconstituer l’histoire avec une dizaine de véhicules présents également. Nous allons exposer un panel assez large pour montrer la vie en 1944. Il y aura aussi une cuisine de campagne qui fonctionne selon les manuels de l’époque. Mais aussi une présentation du matériel d’infanterie d’un soldat, l’armement, etc. Sans oublier, les activités prévues pour le public", explique Istvan Buki, un des organisateurs. Il ajoute : "Mon épouse collectionne le matériel médical et avec son groupe de filles, elles vont proposer un hôpital de campagne avec les infirmières. Il ne faut pas oublier le rôle des femmes. En première ligne, c’est sûr, il n’y avait que des hommes. Mais il ne faut pas oublier les femmes à l’arrière, présentes pour soigner les soldats blessés".

Une reconstitution à voir dès 10 heures samedi et dimanche à l’abbaye de Stavelot.