Réciprocity Design.Liège s'installe dans plusieux lieux de la ville

Reciprocity Design.Liège ouvre ses portes aujourd'hui dans différents endroits de la ville. Il s'agit de plusieurs expositions qui permettent de découvrir le design belge et international sous un angle social.

Fragilitas dans les salles de La Boverie

Cette exposition, qui se décline en trois volets, met en avant la créativité du designer face à différentes forme de fragilités. On évoque les personnes âgées, les personnes malades ou atteintes d'un handicap ainsi que les personnes confrontées à la pauvreté et aux migrations.

Giovanna Massoni (Directrice artistique) : "Le public va pouvoir découvrir, tout d'abord, que le design n'est pas que du mobilier. Il y a du graphisme et de l'architecture. Il y a également des objets qu'il faut absolument essayer et d'autres qu'on ne peut pas toucher. On peut écouter et regarder des vidéos consacrées à la problématique des personnes âgées. Le tout dans une démarche positive. Nous avons mis l'accent sur le fait qu'il n'existe pas de design médical. Du coup, les designers ont effectué un travail de fond, certains ont même vécu dans des hôpitaux. Nous espérons vraiment que la vision de la maladie, du vieillissement ou du handicap change par le biais de cette exposition. C'est un travail réalisé pour les patients, avec les patients et aussi les personnes de leur entourage".

Un des buts de cette exposition est d'inspirer l'industrie de demain ainsi que les politiciens et les hôpitaux pour réenvisager la dignité du patient.

La Boverie accueille également FABRICA, le centre de recherche international qui a créé une exposition intitulée "Confessions". Ce projet, réalisé avec la collaboration de jeunes talents internationaux, a été initié par Oliviero Toscani.

D'autres expositions sont à découvrir au Musée de la Vie Wallone, à la Design Station ainsi que dans de nombreuses galeries et centres d'Art.

Le programme complet se trouve sur le site: http://www.reciprocityliege.be/