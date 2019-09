Recherches de Pierre Eloy : une organisation impressionnante

De vastes recherches sont toujours en cours pour tenter de retrouver Pierre Eloy, un homme de 80 ans disparu depuis le 19 septembre dans la région de Spa. Sur place, on assiste à une véritable mobilisation de bénévoles. Un groupe Facebook reçoit aussi de nombreux messages. Tout cela, il faut le gérer et pour la famille de Pierre Eloy, ce n’est pas toujours simple. C’est donc toute une organisation qui a été mise en place.

Un groupe Facebook de près de 4400 membres, des offres de réaliser des recherches à l’aide de chevaux ou de drones, des centaines de bénévoles qui depuis plusieurs jours se relaient pour mener battues et autres recherches. Bref, de quoi nécessiter une organisation assez pointue.

" On essaie de répertorier toutes les zones qu’on a fouillées sur des cartes et à partir de cela, on regarde les zones qui sont encore à faire et on envoie des groupes d’une quinzaine de personnes avec souvent deux responsables qui connaissent bien la région ou qui sont un peu formés pour diriger une battue. Mais alors, il faut aussi faire attention au fait que parfois, on a des chiens pisteurs qui essaient de suivre des pistes et que, quand ils sont en action, il ne faut envoyer aucun bénévole dans la même zone. C’est toute une logistique et une organisation très complexe à coordonner car on n’a pas énormément de moyens de communication et on n’est pas formé pour faire ça ", explique Justine Cornet, petite fille de Pierre Eloy.

Quelques militaires et anciens militaires sont aussi là pour amener leur compétence en la matière à la famille de leur ancien collègue. C’est ainsi que les bénévoles sont invités à se réunir chaque jour à 9h pour mener les recherches jusqu’à 18h. Des horaires précis et des consignes strictes aussi : se munir de chaussures de marche et de chasubles fluo par exemple.

Un autre bénévole s’occupe lui de tenir à jour les cartes des zones fouillées. Et puis des modérateurs prennent en charge la gestion du groupe Facebook, entièrement restructuré pour être plus efficace. Une modération pour valider aussi avant publication tous les commentaires, propositions, renseignements, pistes de recherche et autres émanant des internautes. C’est ainsi qu’un début de polémique sur l’arrêt des recherches par la police a été rapidement désamorcé.

Tout cela est coordonné depuis un véritable quartier général implanté à l’église de Tiège, un centre névralgique ravitaillé par des habitants du coin. C’est donc une solide organisation de la solidarité qui s’est mise en place dans un seul but : retrouver Pierre Eloy.