"Recherche terrains privés pour afficher mes panneaux électoraux"

Cet appel à l'aide pour le moins original a été lancé par un candidat écolo aux élections provinciales d'octobre. Un candidat qui sollicite ce petit coup de main via les réseaux sociaux, Facebook, en l'occurrence.

Ce candidat, Lionel Thelen, habite Chaudfontaine. Il se présente au scrutin communal, mais aussi provincial. Or, les élections à la province s'organisent par canton. Ici, c'est celui de Fléron qui regroupe 9 autres communes. Et s'y afficher, c'est plus compliqué, comme l'explique Lionel Thelen : "A priori, pour les communales, je dirais qu'il y a des fans, des aficionados qui se proposent. Mais pour les provinciales, le canton couvre dix communes, et quand on ne connait pas grand monde dans la plupart de ces communes -certaines sont assez éloignées de Chaudfontaine, comme Blegny par exemple- le mieux est encore de demander à des personnes si elles sont disposées à nous passer un petit morceau de leur terrain pour s'exposer durant deux ou trois semaines".

Alors, cet appel lancé via les réseaux sociaux a-t-il fait mouche ? Des propriétaires de terrains privés se sont-ils déjà manifestés ? Nous avons posé la question à Lionel Thelen : "Tant qu'à présent, non" répond-t-il. "J'ai l'impression que les personnes sont de plus en plus rétives à afficher leur couleur politique. Cela dit, ça peut se comprendre. A priori, le vote est secret, et allouer à un candidat une partie de son terrain pour s'exposer, c'est également dire, voilà, ce sont les couleurs que je supporte".

Par ailleurs, tout n'est pas autorisé en matière d'affichage sur le domaine privé. Par exemple, si la maison et le jardin sont occupés par un locataire, son accord ne suffit pas, il faut aussi celui du propriétaire. Un accord par écrit. Et puis, il est interdit d’utiliser des panneaux ou affiches de plus de 4 mètres carrés.