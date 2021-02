Rassemblements dans les parcs: le bourgmestre de Liège prend des mesures

Le beau temps pousse certains à se rassembler dans des lieux publics en dépit des règles en vigueur. Ainsi, mercredi après-midi, à Liège, ils ont été plusieurs centaines, des jeunes principalement, à fréquenter en même temps le parc de la Boverie et celui de Cointe.

La police est intervenue de manière mesurée, essentiellement pour rappeler les règles. Elle a jugé qu'intervenir en force pouvait provoquer un mouvement de foule dangereux. Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a décidé de prendre des mesures: "Nous allons travailler dans le même esprit, c'est-à-dire avec une forme de discernement de la police sur le terrain, mais elle sera présente plus tôt sur les grands lieux de rassemblements afin de faire de la prévention dès que des groupes arrivent pour leur rappeler qu'on peut se promener dans les parcs, mais qu'on ne doit pas y organiser de petits rassemblements où on boit ensemble un verre. Les stewards de la gestion centre-ville et les gardiens de la paix surtout seront présents pour distribuer des masques. S'il y a trop de monde dans le parc, nous veillerons alors à en limiter l'accès. Il faut être présent à l'avance, parce que quand le rassemblement est formé, il est plus compliqué d'intervenir. Je ne souhaite pas d'affrontement, je ne souhaite pas de problème, mais je souhaite que la réglementation soit respectée. Il serait malheureux de perdre en quelques jours tout l'effort qui a été fait ces dernières semaines".