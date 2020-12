Ras-le-bol du monde du patinage artistique : il demande un assouplissement des restrictions

Le monde du patinage artistique demande un assouplissement des mesures sanitaires qui lui sont imposées. Pour l’instant, seuls les enfants jusqu’à 12 ans peuvent s’entraîner sur la glace. Une restriction "incompréhensible" selon le Cercle des Patineurs Liégeois Artistique en regard de la taille de leurs infrastructures et des efforts qu’ils déploient pour assurer la sécurité de leurs patineurs et patineuses. Ils ont lancé une pétition en ligne.

La patinoire du Cercle des Patineurs liégeois Artistique est vaste et les coachs travaillent en très petits groupes. Alors, Dominique Morelli, coach en patinage artistique déplore qu'"on ne tient pas compte de la manière dont on travaille". Une série de règles ont été mises en place pour que les patineuses puissent s’entraîner en toute sécurité : "Elles sont pour l’instant quatre sur 1800 mètres carrés. Elles n’ont pas accès aux vestiaires, elles arrivent directement en tenue, elles ont déjà leurs patins. Elles portent un masque et nous aussi. On reste au minimum à 1,5 mètre de distance", détaille Clara Baiwir, une autre coach du Cercle.

On ne comprend pas qu’on ne nous laisse pas continuer à travailler

"Il n’y a aucune spécificité qui a été tenue en compte", regrette-t-elle. Les restrictions sont d’autant plus frustrantes que les patineuses atteignent l’apogée de leur carrière après 13 ans : "Le pic d’une carrière de haut niveau dans le patinage artistique est entre 13 et 17 ans à l’heure actuelle. Et par exemple, on a une de nos élèves qui aura 13 ans le 23 décembre… 'Joyeux Noël, tu ne patineras plus' !", plaisante amèrement la coach. "Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça fait dans la carrière d’un sportif de s’arrêter six mois ? Pour elles, ça devient très difficile psychologiquement et physiquement", interpelle Clara Baiwir.

Crainte de devoir déglacer la patinoire

"Quand on voit les files d’attente devant les magasins, avec des adultes et des enfants… Ici, on a 1800 m². On pourrait accueillir au moins vingt personnes sur la piste", calcule Clara Baiwir, qui appréhende de devoir déglacer la patinoire si la fréquentation ne peut pas augmenter rapidement. Garder en froid coûte cher en énergie. Les clubs ont déjà réduit au maximum l’épaisseur de la glace afin de devoir moins refroidir pour la conserver, et donc moins consommer.

"La patinoire ici, si on n’arrive pas à remplir les heures avec nos compétitrices, on va se retrouver à devoir déglacer. Et si on doit enlever la glace, on ne saura pas la refaire avant l’année prochaine parce que le coût sera beaucoup trop élevé. En Flandre, il y en a déjà qui ont dû faire ça. Ici, on se bat corps et âme pour que ça n’arrive pas."