Rappel de boeuf chez Colruyt: l'AFSCA se veut rassurante

L'ancienne entreprise Derwa, devenue la société "Viande de Liège", fait à nouveau parler d'elle. L'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, est en effet en train d'enquêter sur l'origine d'une viande de bœuf contaminée par la bactérie E. coli.

Plusieurs lots de cette viande ont d'ailleurs été rappelés ou supprimés des rayons ce weekend dans 95 des 240 boucheries Colruyt. Il s'agit de rosbif cuit, de la viande de bœuf fraîche et des préparations à base de viande de bœuf hachée.

Mais l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire se veut rassurante. Stéphanie Maquoi, porte-parole de l'Afsca: "On a été contacté samedi par Colruyt qui, dans le cadre de son auto-contrôle, a découvert une contamination à Escherichia coli. Il s'agit vraiment ici d'une faible quantité de viande, manifestement une carcasse. Actuellement, au sein de l'Asfsca, on suit évidemment la situation de près. Mais ici, tout porte à croire que c'est une carcasse ou une très faible quantité de viande qui a été contaminée. Le consommateur doit bien savoir que, effectivement, Escherichia coli peut provoquer des gastro-entérites mais, de manière générale, si la viande est bien cuite, la bactérie sera détruite et ne résistera pas à la cuisson. Ce qu'on peut vraiment mettre en avant, c'est que l'auto-contrôle du côté Colruyt, la notification obligatoire, ont très bien fonctionné. Et finalement, c'est le consommateur qui est protégé".

Vous pouvez trouver sur le site web de Colruyt la liste des magasins impactés.

Pour rappel, en 2017, l'entreprise liégeoise Derwa avait été mise en cause pour des pratiques douteuses, notamment l'intégration de chutes de viande périmées dans du saucisson au jambon. Des contrôles négatifs avaient abouti au retrait temporaire de l'agrément de son atelier de transformation de viande.