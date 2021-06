Ransomware à Liège : l’expérience de la clinique André Renard à Herstal

Le système informatique de la Ville de Liège est paralysé depuis lundi matin par une attaque de pirates réclamant une rançon. Un acte criminel dont il est quasiment impossible de se protéger à 100 pc et que connaissent bien plusieurs hôpitaux belges.

Il y a deux ans, en mars 2019, la clinique André Renard à Herstal, a été complètement bloquée au niveau informatique suite à une attaque de ce type. Il aura fallu plusieurs mois pour que tout y revienne à la normale. Pour s’en sortir, les informaticiens avaient pu s’appuyer sur des sauvegardes.

100 millions de fichiers avaient été bloqués lors de cette attaque en 2019. Heureusement, l’hôpital disposait de sauvegardes qui n’avaient pas été atteintes. Les informaticiens avaient donc pu restaurer le système, pas à pas : " Il faut les restaurer dans un certain ordre, pour pouvoir relancer les services critiques d’abord, et ensuite ce qui est de moins en moins critique, jusqu’à restaurer les 100 millions de fichiers qui ont été cryptés. Ça a pris 24 heures pour la remise en service du dossier médical informatique, trois semaines pour toutes les applications utiles à la clinique, et trois mois pour restaurer les 100 millions de fichiers cryptés ", explique Giovanni d’Agostino, responsable du service informatique de la clinique.

Cette attaque ayant montré une faille, la sécurité informatique de la clinique a été renforcée, et le personnel a été sensibilisé. Ce qu’il faudra sans doute faire aussi à la Ville de Liège. " On a amélioré la sécurité et on en a profité pour sensibiliser les utilisateurs. Beaucoup d’attaques informatiques passent par les mails, par un système de phishing où on essaie de récupérer les données de l’utilisateur. On peut mettre un maximum de choses en place pour diminuer les risques mais c’est impossible de dire qu’on est protégé à 100 pc ", estime-t-il encore.

Le responsable informatique de la clinique se dit en tout cas prêt à partager son expérience avec la Ville en cas de besoin.