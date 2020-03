Ramassage de poubelles et solidarité avec le personnel

Parmi les professions dont le travail reste indispensable en cette période de crise : les éboueurs.

Les tournées de ramassages de sacs et de conteneurs se poursuivent aussi longtemps que ce sera possible.

La priorité est donnée aux déchets organiques dans les conteneurs verts notamment.

Les recyparcs restent fermés.

Les intercommunales qui traitent ces déchets demandent, en cas de suspicion d’infection, de doubler le sac payant d’un sac non payant. Il ne faut plus jeter les mouchoirs dans les conteneurs verts et il est aussi demandé de placer tous les déchets résiduels dans un sac non payant avant de les mettre dans les conteneurs noirs.

Pour soutenir ces travailleurs dont on parle peu, cette chouette initiative de Sonya, une mère de famille liégeoise et de ses enfants, un petit mot sympa, un petit dessin pour saluer les éboueurs.