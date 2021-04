Ramadan confiné mais solidaire à Liège

Pour tous les musulmans du monde, ce mardi sera un jour important, c’est le début du Ramadan.

Un mois de jeûne du lever au coucher du soleil, de prières puis de partage en famille restreinte, covid oblige, du repas tard le soir.

Les réseaux sociaux pour le partage en famille

Chaque année, Touria, Belge d’origine marocaine, prend ses congés pour le Ramadan. Elle retourne dans sa famille à Casablanca : "là, c’est magnifique, le soir, au coucher du soleil, il y a du monde partout, les restaurants, le bord de mer, on va visiter les amis, la famille. Les magasins sont ouverts, on achète de nouveaux vêtements pour la fin du Ramadan mais maintenant, au Maroc, c’est aussi restriction à cause du Covid et ici aussi donc cette fois-ci ce sera avec mon mari, mon fils et ma maman qui est venue ici avant qu’on ne ferme la frontière. Heureusement, il y a WhatsApp, on peut appeler la famille au pays voir la table, la cuisine".

Pour Nabilla, même tristesse de ne pas pouvoir se rassembler : "mes sœurs et ma maman sont en Flandres, d’habitude on est nombreux pour le repas du soir, ici, comme l’année dernière déjà, ce sera avec mon mari et les enfants".

Comme Touria, Nabilla a un travail éprouvant comme technicienne de surface mais le jeûne ne l’effraie pas. Elle continuera son travail mais elle a aussi déjà commencé les préparatifs, les achats alimentaires. "Le premier achat, ce sont les dattes", explique Touria, "c’est sucré et on commence toujours par cela. Il y a une forte demande dans les magasins". Les dattes, l’eau bien sûr et puis la soupe marocaine ou encore les crêpes autant de mets qui seront présents sur leur table.

Spiritualité et distribution de repas

Mais au-delà du jeûne et du repas en soirée, le Ramadan, "c’est avant tout", rappelle Moussaoui Nasr-Eddine, porte-parole de l’union des mosquées de la Province de Liège, "un moment de spiritualité. C’est un état des lieux, un bilan avec nous-même. On se demande si on a bien fait les choses, si on peut s’améliorer, personne n’est parfait. C’est le moment des réconciliations, du pardon pour les querelles. On regarde un peu plus autour de soi pour aider les autres aussi".

Dans cette mosquée liégeoise, lors du Ramadan, des personnes font des repas, apportent de la nourriture et partagent avec d’autres sur place. Cette fois-ci ce ne sera pas possible "mais on fait quand même les repas et, c’est à emporter. La mosquée reste ouverte pour les prières mais avec un nombre de personnes, c’est peu. Par contre les prières tardives sont annulées".

A Droixhe, l’union des mosquées a aussi mis en place une équipe qui réalise des repas et depuis un local, il y aura une distribution : "on a fait cela pendant des mois pour les SDF qui étaient au Parc Astrid, on va donc le faire encore pendant ce mois de Ramadan. On distribuera près de 250 repas chaque jour pendant un mois. Et c’est pour tout le monde, musulman ou pas parce que cela peut arriver à chacun d’entre nous d’être un jour dans le besoin", ajoute Massaoui Nasr-Eddine.