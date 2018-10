Raeren: une coalition Mit Uns et Ecolo

Les formations Mit Uns et Ecolo ont décidé de s'associer pour reconduire la majorité sortante à Raeren, une commune germanophone de la province de Liège, a indiqué mardi le chef de file des Verts, Ulrich Deller.

Avec respectivement huit et six sièges obtenus lors du scrutin communal de dimanche, Mit Uns et les écologistes obtiennent une majorité de 14 sièges sur les 21 à pourvoir.

Le chef de file de la formation Mit Uns, Erwin Günsting, qui a récolté 701 voix de préférence, sera le nouveau bourgmestre, indique Ulrich Deller. Il succèdera ainsi à Hans Dieter Laschet qui a dirigé la commune depuis 2007 mais qui n'était pas candidat lors du scrutin du 14 octobre.

Plusieurs majorités étaient envisageables au lendemain des élections. Mit Uns était en tête avec 37,53% des voix et huit sièges sur les 21 à pourvoir.

La formation emmenée par Erwin Güsting était suivie par la liste CSL, qui a récolté 34,10% des voix et sept sièges alors que les écologistes, avec six sièges en obtenaient un de plus qu'en 2012.

Parmi les majorités possibles, une alliance CSL - Ecolo aurait permis aux Verts d'obtenir un poste de bourgmestre supplémentaire. Si cette association a fait l'objet de discussions, elles n'ont pas abouti puisqu'Ecolo s'est finalement associé avec Mit Uns, reconduisant l'actuelle majorité.