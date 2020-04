Radio Forem : deux émissions par semaine pour renouer le contact avec le personnel en télétravail

"Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Forem en ce mardi après-midi", Philippe Delaive accueille ses auditeurs, qui ne sont autres que ses collègues du Forem contraints au travail à domicile depuis plus d’un mois. Depuis le bureau de son domicile liégeois, l’animateur retrouve ses anciennes amours.

Animateur radio durant trente ans, avec à son actif des remplacements à la RTBF, Philippe Delaive est aujourd’hui employé au service communication du Forem. Qui d’autre que lui pouvait dès lors s’installer deux fois par semaine devant le micro pour présenter ce nouveau produit de communication interne et parler aux agents du Forem répartis dans toute la Wallonie et confinés à leur domicile.

Réinventer la communication

Le projet a été mené en deux temps trois mouvements. Quelques jours après le début du confinement, l’administratrice générale du Forem a demandé au directeur du département communication de trouver un moyen pour renouer le contact avec les agents en télétravail.

On doit les informer jusqu’à chez eux

Thierry Ney, le directeur du département, imagine très vite une solution pour limiter l’isolement du personnel habitué à rencontrer des milliers de personnes sur les 250 sites que compte le Forem : "Nous avons 4 800 collaborateurs qui côtoient chaque jour 15.000 demandeurs d’emploi, explique Thierry Ney, et donc on a été obligés de se réinventer puisqu’on devait les informer jusqu’à chez eux. On a renforcé la communication en créant Radio Forem qui propose plein d’avantages. Elle est une alternative aux emails d’autant que les boîtes mails des agents sont déjà engorgées. Par ailleurs, le média radio permet de faire passer des infos avec un côté chaleureux. En une demi-heure, on peut aborder divers sujets, du socio-économique, des conseils sur la formation, des logiciels, la vie de l’entreprise. On essaye aussi de prendre la température sur ce qui inquiète le personnel, etc.".

Un projet ambitieux mis sur pied en quelques jours : "On a pris la décision le jeudi et le mardi suivant, on diffusait la première émission, se rappelle Philippe Delaive. Il faut dire que dans le département communication corporate dont je fais partie, on a la fibre radio".

L’équipe, très motivée, s’est donnée comme objectif de créer une radio professionnelle de qualité tant au niveau du contenu que de la forme. "A propos de la forme, poursuit Philippe Delaive, on voulait un esprit radio dans nos émissions afin que nos auditeurs, nos collègues, se disent qu’ils écoutent bien une radio et pas une conférence".

Rendez-vous les mardis et jeudis

Concrètement, Radio Forem donne rendez-vous à ses auditeurs deux fois par semaine les mardis et jeudis à 15h30 sur l’intranet de l’entreprise et via l’application Teams. Une demi-heure d’émission menée tambour battant par Philippe Delaive qui a voulu soigner le décor sonore, avec jingles et un peu de musique sur la fin, et surtout veiller au rythme de l’émission.

C’est ainsi que plusieurs chroniqueurs, une petite dizaine, développent depuis leur domicile des sujets variés sous forme le plus souvent de dialogue avec l’animateur. Le contenu est évidemment essentiel pour répondre aux attentes du personnel : "Pour réaliser ce projet, on a toute une équipe derrière, précise Thierry Ney, appartenant au service communication avec des agents qui connaissent le métier de journaliste. On a une réunion la veille de l’émission pour déterminer les sujets qui seront mis à l’antenne".

Des séquences volontairement variées, pratiques, de type conseils et bons plans, et bien sûr abordant l’actualité : "On développe le factuel qui concerne le Forem, mais aussi l’actualité socio-économique, comment vont les entreprises et les demandeurs d’emploi, quelles sont les tendances, etc. Des infos opérationnelles aussi, comment faire monter les agents en compétence ; mais on diffuse aussi des infos plus légères, des conseils loisirs sans oublier l’humour", ajoute Thierry Ney.

Depuis le lancement de Radio Forem le 24 mars dernier, l’audience ne cesse de croître pendant les directs : près de 1.100 agents sont désormais à l’écoute, chiffre multiplié par deux grâce à la possibilité pour le personnel de podcaster la totalité des émissions. Radio Forem répond donc bel et bien à un besoin.