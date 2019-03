Rachat des usines liégeoises d'ArcelorMittal: c'est quand qu'on va où ?

Ce mardi, il y a cinq mois, jour pour jour, que la société Liberty Steel a commencé à être choisi par ArcelorMittal pour reprendre plusieurs de ses usines. Formellement, l'accord pour les outils liégeois a pris quelques semaines de plus, puis il a été annoncé avec faste. Et puis... plus rien.

Du côté d'ArcelorMittal, le dossier a avancé sur le plan administratif: un projet de scission a été déposé en bonne et due forme, pour loger les outils à vendre dans une entreprise distincte, dénommée LSI. Le personnel a été réparti. Une demande de permis environnemental a même été introduite, pour construire un nouveau laboratoire d'analyses physiques et chimiques sur le site de Ferblatil, puisqu'il doit devenir "autonome" quand il va passer sous la coupe de Liberty Steel.

Du côté du repreneur, la volonté semble toujours intacte d'aller de l'avant. Le patron du groupe, l'homme d'affaires anglo-indien Sanjeev Gupta, continue de détailler ses projets dans la presse. C'est du côté des autorités européennes apparemment que ça traîne. Il s'agit de vérifier que Liberty Steel va effectivement constituer un concurrent suffisamment solide pour empêcher ArcelorMittal d'influencer à sa guise le marché de l'acier. Les investigations prennent du temps. Or, il ne reste plus que deux semaines pour boucler les opérations "au premier trimestre", comme prévu initialement. La commissaire en charge de l'affaire se refuse désormais à fixer une échéance.