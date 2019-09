Rachat de Brutélé, vente de Voo : par ici les gros sous

"Les communes sont les vrais actionnaires de Voo" et si l’opérateur de télécommunications est vendu, "les communes doivent percevoir leur argent." C’est ce que nous disent deux bourgmestres de la région liégeoise. Ce mardi, l’intercommunale Publifin - Enodia a annulé son conseil d’administration. Le rachat de Brutélé était à l’ordre du jour. C’est une opération complexe qui est en train de se mettre en place : d'abord le rachat de Brutélé, ensuite sa fusion avec Voo, et enfin la revente rapide du tout à un autre opérateur. S’il y a revente, les communes veulent leur argent.

Racheter Brutélé, le fusionner avec Voo, revendre le tout

Peu importe si Voo est officiellement une société commerciale de droit privé argumentent Marc Bolland à Blegny et Cédric Halin à Olne. Et peu importe la pyramide de sociétés actionnaires les unes des autres. Les véritables propriétaires clament-ils, ce sont les communes et la province. Si Voo est vendue, les communes et la province doivent toucher le produit de la vente.

"Il ne faut pas se laisser aveugler" martèle Marc Boland, le bourgmestre socialiste de Blégny qui balaie l'argument du groupe à plusieurs étages. Et même si Voo est formellement une société privée, "ce n’est pas mon problème. Le principe c’est que les actionnaires ce sont les communes et la province. Quelle que soit la structuration interne du groupe, l’argent doit remonter aux communes."

"Peu importe le montage, les communes sont le vrai actionnaire"

Cédric Halin, le bourgmestre d’Olne défend la même position : "L’argent de la vente doit remonter aux communes. Les communes détiennent des parts de Voo - l'ancienne Télédis. Si la société a pu initialement se créer, ce n’est pas grâce à Monsieur Moreau ou grâce à d’autres. C’est grâce aux communes."

Mais l’opération n’est pas encore finalisée. Et elle est complexe. Avant de revendre Voo, il faut d’abord racheter Brutélé. Les deux sociétés sont déjà tellement imbriquées, avec des services partagés, qu’il vaut mieux tout clarifier pour intéresser un opérateur privé. Clarifier, ça veut dire racheter Brutélé et le fusionner avec Voo. Et comme c’est l’intercommunale Publifin – Enodia qui doit racheter Brutélé, c’est d’argent public qu’il s’agit. Ce rachat de Brutélé était à l’ordre du jour du conseil d’administration de ce mardi… conseil d’administration finalement annulé.