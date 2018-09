Quinzième anniversaire des voitures partagés Cambio à Liège

La société Cambio, en cité ardente, c'est une quarantaine de voitures, réparties entre quinze stations, mise à la disposition de plus de six cents abonnés. Les liégeois, depuis quinze ans, ont appris à partager: c'est l'une des villes où le taux d'occupation est le meilleur.

La société Cambio, pour fêter son anniversaire, a annoncer l'ouverture de trois nouveaux sitesoù les automobilistes à temps partiels vont pouvoir embarquer et débarquer, trois endroits pour lesquels les permis viennent d'être délivrés par les autorités communales.

Comme l'explique le porte-parole Nicolas Bodelet, "nous ne craignons pas vraiment l'arrivée de véhicules électrique en sharing, parce que plus il y a d'opérateurs de ce genre de services, plus les gens peuvent facilement se déplacer, plus les alternatives aux transports individuels ou communs se renforcent...."