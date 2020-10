Quincy Jones investit dans la start-up liégeoise Musimap

A 87 ans, le célèbre jazzman et bluesman américain aux 28 grammy awards s'est laissé séduire par le projet de Musimap, une start-up un peu liégeoise.

Cette petite entreprise s'est spécialisée dans le profilage psycho-émotionnel. Autrement dit, le moteur Musime conçu par la société tient compte de vos émotions, du contexte dans lequel vous écoutez de la musique ou encore de votre état d'esprit pour proposer un choix musical. Un concept qui intéresse des géants comme Universal Music par exemple.

Quincy Jones l'a testé et s'est dit, parait-il,"ravi et impressionné". Il a donc décidé d'investir dans la société et d'en devenir conseiller spécial.

Une aventure liégeoise à double titre

Et cette aventure, elle est doublement liégeoise. D'abord, parce que Musimap est soutenue par Noshaq, l'ancien Meusinvest.

Ensuite, parce que le concept développé par Musimap, on le doit à un Liégeois, Pierre Lebecque, qui en 1986 déjà avait consacré une thèse au morphing, c'est-à-dire au profilage musical.