Qui remportera le titre de "meilleur jeune jardinier" ?

De nombreux élèves des écoles wallonnes d'horticulture participent à un concours de jardinage cette semaine aux halles des foires de Liège, dans le cadre de Jardin-Expo. Onze équipes vont tenter de décrocher le titre de "meilleur jeune jardinier".

Nicolas et Aline, étudiants à l’école d’horticulture de Liège, s'entraînent actuellement pour le concours. Il faut répéter toutes les techniques. " Il y a tellement de techniques à revoir que c’est impossible de les revoir toutes ", explique Nicolas. " On a beaucoup d’incertitudes. On sait se préparer mais ce sera encore de la surprise. En fonction de ce qu’on aura, on adaptera notre travail ", ajoute Aline.

Le professeur est là, lui aussi, pour accompagner l'entraînement. Pour le concours, ils auront des matériaux et un plan pour réaliser une chape, un pavage, un coin d'eau, un claustra en bois et des plantations. Ils devront rendre tout ça le plus joli possible. Daniel Grandjean, professeur, à l'école d'horticulture de Liège, explique une des difficultés du concours : " On leur donne des matériaux qui ne sont pas prévus, des changements de dernières minutes car c’est la réalité du terrain que chaque entrepreneur parc et jardin rencontre sur chantier ".

Après le concours à Liège, il y aura la finale à Ciney et peut-être, un ticket pour le mondial des métiers en Russie au mois d'août.