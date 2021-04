Qui était l'homme tué à Droixhe vendredi ?

On commence à en savoir un peu plus à propos de l'homme exécuté vendredi soir à Droixhe dans sa voiture. A.D. avait 41 ans. Il était d'origine tchétchène et père de famille. Il vivait dans le quartier populaire de Liège. Il n'était connu de la police que pour des faits de rébellion classés sans suite. Il n'avait pas de casier judiciaire.

La communauté tchétchène qui lui rend hommage depuis hier sur les réseaux sociaux évoque un "homme exceptionnellement honnête". Selon ces posts, A.D. n'avait pas de mauvaises intentions et n'était pas allé à Droixhe pour se battre, mais dans une mission "de paix".