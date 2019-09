Qui est François Fornieri, l'homme qui "recase" Stéphane Moreau ?

Le scénario de sortie de Stéphane Moreau commence à se préciser : il devrait bientôt quitter l’orbite de Nethys pour rejoindre, notamment, l’une des filiales, la société Win, rachetée par l’homme d’affaires liégeois François Fornieri. Mais qui est-il, ce capitaine d'industrie qui apparaît aujourd'hui comme au centre de l'opération d'exfiltration ?

François Fornieri a le côté clinquant des immigrés italiens qui ont pris leur revanche sur leurs origines modestes. Petit-fils de mineur, fils de contremaître de Cockerill, il a grandi dans la banlieue ouvrière, dans une famille de cinq enfants. Il roule à présent en Ferrari, et il assume : il a fait fortune dans les biotechnologies, et son entreprise Mithra, tourne autour d’une valeur boursière d’un milliard, et il en possède plus d’un tiers du capital.

Cet alerte quinquagénaire a commencé comme délégué pharmaceutique, puis, voici vingt ans, il a commercialisé les premières pilules contraceptives en génériques. De brevet en brevet, il a su récolter les fruits de la recherche universitaire liégeoise. Il a été extrêmement soutenu par les pouvoirs publics, à coups de larges subventions. Mais il a assuré, en retour, près de 300 emplois dans la région.

C’est devenu un personnage de réseau. Il siège dans l’un ou l’autre conseil d’administration d’organisme de relance économique. Il a acquis, en Cité ardente, un prestigieux hôtel de maître du seizième siècle, où son "cercle d’affaires" attire le gratin des décideurs wallons. Il est le mécène du festival de jazz. Il est partout, il est incontournable. Au point de se permettre de s’associer à l’homme que tout le monde adore détester…