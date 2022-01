Quelques militaires en renfort dans une maison de retraite de Pepinster

Des militaires sont actuellement détachés en renfort à la maison de repos du CPAS de Pepinster. La raison : un manque de personnel soignant pour assurer toutes les tâches à effectuer auprès des personnes âgées. Ils sont quatre, issus de la composante médicale, habituellement basés à Marche, et travaillent en rotation par équipe de deux.

Au restaurant ou dans les étages, les militaires s’activent aux côtés du personnel soignant. Et pour eux, les tâches ne manquent pas : " Ils travaillent un jour sur deux et font des gardes de 7 heures à 20 heures. Ils restent dormir ici, sur site, et le lendemain, à 7 heures, c’est une nouvelle équipe qui entre en fonction pour prendre le relais. Ils sont là pour soutenir le personnel soignant donc ils effectuent des toilettes, ils donnent à manger aux résidents, ils suivent les infirmières pour les aider dans tout ce qui est mobilisation et aide au déplacement des résidents. Leurs tâches sont donc assez diverses ", détaille Rémy Degueldre, directeur de la maison de repos.

La résidence " Au fil de Hoëgne ", qui compte 102 résidents, manque de personnel soignant pour diverses raisons : " Pour le moment, c’est assez compliqué. Il y a cette crise sanitaire qui est toujours bel et bien présente. Également les inondations de juillet, et une pression qui pèse vraiment sur le service soignant. Il est devenu très difficile de trouver du personnel infirmer sur le marché de l’emploi. Il nous manque actuellement cinq équivalents temps plein ", précise le directeur.

Quant aux résidents, ils se disent soulagés de voir la présence de ce renfort, conscients de la pression pesant sur les épaules du personnel. Un renfort dont la présence est réévaluée chaque semaine par les autorités militaires.